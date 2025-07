aspettando il superenalotto la lombardia si consola con lotto e 10elotto

Mentre il SuperEnalotto si prepara ad offrire un jackpot da capogiro di oltre 23 milioni di euro, la Lombardia non resta a guardare: il Lotto e il 10eLotto regalano emozioni e vincite significative. Il fascino della fortuna si fa sentire anche in questa regione, con premi che riaccendono l’orgoglio dei giocatori locali. Sei curioso di scoprire se la tua giocata ha portato fortuna? Consulta subito il nostro archivio e scopri i numeri vincenti!

Milano, 9 luglio 2025 - Mentre continua la caccia al jackpot del SuperEnalotto che domani sera, giovedì 10 luglio, mette in palio 23 milioni e 700mila euro, la Lombardia e il Milanese in particolare si consolano con una serie di ottime vincite al Lotto e 10eLotto. Ti serve verificare una giocata? Consulta il nostro archivio. Lotto. Festeggia la Lombardia nel concorso del Lotto di martedì 8 luglio 2025, con vincite complessive pari a 38.750 euro. Come riporta Agipronews, in via Lenin a Zibido San Giacomo, in provincia di Milano, realizzati tre ambi e un terno da 22.750 euro, mentre in via Brescia a Pontevico, in provincia di Brescia, vinti 15mila euro con un ambo.