Arzano questa sera La tragedia di Santa Giustina in diretta su TeleclubItalia

Questa sera ad Arzano si accendono i riflettori su un evento imperdibile: "La tragedia di Santa Giustina", in diretta su TeleclubItalia. Un momento di grande emozione che coinvolge tutta la comunità , celebrando tradizioni antiche e passioni condivise. Non perdete questa rappresentazione unica, un’occasione speciale per vivere la cultura locale in prima persona e riscoprire il valore delle nostre radici. Seguiteci e lasciatevi coinvolgere!

Arzano. Entrano nel vivo i festeggiamenti in onore di Santa Giustina ad Arzano. Ieri una parata in abiti d’epoca ha attraversato le strade della cittadina, un appuntamento che ormai fa parte della tradizione della festa che celebra la Santa Patrona. Questa sera presso la villa comunale avrĂ luogo “La tragedia di Santa Giustina”, TeleclubItalia canale . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Arzano, questa sera “La tragedia di Santa Giustina” in diretta su TeleclubItalia

Arzano, Santa Giustina: presentati alla cittĂ i festeggiamenti 2025 - Arzano e Santa Giustina si preparano a vivere un 2025 all'insegna di tradizione, gioia e comunitĂ . I festeggiamenti, giĂ presentati ufficialmente alla cittĂ , promettono un calendario ricco di eventi coinvolgenti per tutti i gusti.

IN ALLESTIMENTO IN VILLA COMUNALE IL PALCO PER LA TRAGEDIA DI SANTA GIUSTINA DI DOMANI SERA Vai su Facebook

