Arresto cardiaco e caldo il 118 | Le 10 mosse per prevenirlo È allarme | boom di casi

L’emergenza è reale: con il caldo record, il rischio di arresto cardiaco aumenta drasticamente, richiedendo interventi tempestivi e strategie di prevenzione. Il 118 segnala un boom di casi e l’importanza di conoscere le 10 mosse essenziali per proteggersi. Prevenire può fare la differenza tra la vita e la morte, soprattutto in queste giornate estreme. Scopriamo insieme come agire prima che sia troppo tardi.

Arresto cardiaco e caldo, un binomio che trova sempre più complicità. Con l’arrivo di queste temperature estreme, diventa fondamentale adattare abitudini quotidiane come l’alimentazione, l’abbigliamento, l’attività fisica e persino l’assunzione di farmaci. “Stiamo osservando, in misura mai vista prima, un aumento significativo di arresti cardiaci improvvisi, soprattutto sulle spiagge. Le alte temperature giocano un ruolo determinante in questi episodi”, segnala Mario Balzanelli, presidente della Sis118 (la Società Italiana del Sistema per le Emergenze Sanitarie). Balzanelli lancia un appello alla prevenzione: “È indispensabile evitare, per quanto possibile, i malori legati al caldo, che possono rivelarsi fatali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Arresto cardiaco e caldo, il 118: “Le 10 mosse per prevenirlo”. È allarme: boom di casi

