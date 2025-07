Arrestato due volte in un giorno | perseguitava l' ex compagna

Un episodio di incredibile tensione a Imola: un uomo di 44 anni, già arrestato e scarcerato, è stato fermato due volte in meno di 24 ore per aver violato il divieto di avvicinamento alla sua ex compagna. La vicenda mette in luce quanto la legge e le forze dell'ordine siano determinati a tutelare le vittime di stalking. Una storia che ci ricorda l'importanza della sicurezza e della giustizia.

Arrestato due volte in meno di 24 ore per aver violato il divieto di avvicinamento alla sua ex compagna. È successo a Imola, dove i carabinieri della Sezione radiomobile hanno fermato un uomo di 44 anni nel pomeriggio di sabato 5 luglio. L'uomo, italiano, era stato appena scarcerato dopo un primo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: arrestato - volte - compagna - giorno

Prova più volte a introdursi in casa della ex che vive con i figli minori, arrestato - La polizia ha arrestato un uomo che, dopo vari tentativi di intrusione nella casa della sua ex compagna, stava creando un clima di terrore per lei e i suoi figli minori.

Anche la fidanzata di Andrea Cavallari è irreperibile. Da giovedì scorso, giorno in cui il 26enne detenuto ha ottenuto un permesso per partecipare alla sua cerimonia di laurea a Bologna, non si hanno più notizie né di lui né della giovane compagna Vai su Facebook

Imola, arrestato due volte in un giorno: perseguitava l’ex compagna; Donna e bimba morte a Villa Pamphili: Kaufmann arrestato 5 volte negli Usa; Padova, tenta di uccidere la moglie ma viene fermato dai carabinieri e dal figlio: arrestato.

Imola, arrestato due volte nel giro di 24 ore per stalking alla ex compagna - L'uomo, un 44enne, è accusato di aver violato il divieto di avvicinamento alla ex per due volte nel giro di poche ore ... Lo riporta ilnuovodiario.com

Non si arrende all’allontanamento dall’ex, arrestato due volte in 24 ore - Arrestato due volte in poche ore a Imola un 44enne che ha ignorato il divieto di avvicinamento all’ex compagna. Come scrive gazzettadibologna.it