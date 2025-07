Armi e droga in una casa abusiva | sgominato club della ' ndrangheta

All’alba di oggi, a Porto d’Ascoli, la Polizia di Stato ha sgominato un pericoloso club legato alla 'ndrangheta, trovando armi e droga in una casa abusiva. Questa operazione porta alla luce un inquietante intreccio di illegalità e criminalità organizzata che minaccia la sicurezza della comunità. Un intervento decisivo per proteggere cittadini e territorio, dimostrando ancora una volta la determinazione delle forze dell’ordine nel combattere il crimine organizzato.

Porto d’Ascoli (San Benedetto del Tronto), 9 luglio 2025 – All’alba di oggi, mercoledì 9 luglio, gli investigatori della Polizia di Stato, in particolare la Squadra Mobile di Ascoli Piceno in collaborazione con il Servizio investigativo del crimine organizzato (Sisco) di Ancona, sono intervenuti in una casa costruita abusivamente nella zona di Porto d’Ascoli, nella zona a sud di San Benedetto del Tronto, che era stata trasformata in una vera e propria base logistica. Al centro una vasta operazione di polizia giudiziaria volta a smantellare un’articolata rete criminale dedita al traffico di droga, fortemente radicata nel territorio marchigiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Armi e droga in una casa abusiva: sgominato club della 'ndrangheta

In questa notizia si parla di: casa - armi - droga - abusiva

Armi e droga in casa a Caltanissetta, arrestato pregiudicato ventenne - A Caltanissetta, un ventenne con precedenti penali è stato arrestato dalla Squadra Mobile e dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela.

Poliziotti #Squadramobile Ascoli Piceno e #Sisco Ancona hanno arrestato 14 persone, di cui 2 ai domiciliari per traffico di droga. L'associazione, legata in passato con la 'Ndrangheta, aveva base in una casa abusiva da Ascoli dove nascondeva droga e armi s Vai su X

Arrestato 40enne per droga: in casa cocaina e contanti. Un arresto e una denuncia dopo la perquisizione. I Carabinieri trovano quasi 2 kg di hashish e 250 grammi di cocaina in casa di un uomo già noto. Denunciato anche un altro presente nell’abitazione… h Vai su Facebook

Armi e droga in una casa abusiva: sgominato club della 'ndrangheta; Casa abusiva con droga e armi: sgominata rete criminale legata alla ’Ndrangheta; A Porto d’Ascoli casa abusiva con droga e armi: sgominata rete criminale legata alla ’ndrangheta.

Armi e droga in una casa abusiva: sgominato club della 'ndrangheta - Maxi operazione della polizia di Ascoli assieme al Sisco di Ancona: 14 misure cautelari, di cui 12 ordinanze di custodia in carcere e due arresti domiciliari. Come scrive msn.com

A Porto d’Ascoli casa abusiva con droga e armi: sgominata rete criminale legata alla ’ndrangheta - operazione antidroga nelle Marche: 14 gli arresti totali della Polizia di Ascoli e quella di Ancona ... Si legge su cronachefermane.it