Apre La Casa del Bergamotto | a Ferrìto un nuovo punto di riferimento per il gusto la cultura e il turismo di Reggio Calabria

Apre a Ferrìto di Villa San Giovanni un nuovo gioiello dedicato alla Calabria autentica: La Casa del Bergamotto di Reggio Calabria. Un luogo che incarna il cuore, i sapori e le storie di questa terra ricca di tradizione, diventando un punto di riferimento per appassionati di cultura, turismo e gastronomia. Situata in via Nazionale 58, questa start-up promette di regalarvi un'esperienza unica, coniugando passione, autenticità e innovazione. Un viaggio tra gusto e cultura che non potete perdere.

Un nuovo spazio dedicato al gusto, alla cultura e alla valorizzazione del territorio apre le sue porte a Ferrìto di Villa San Giovanni (RC): è La Casa del Bergamotto di Reggio Calabria, una start-up che promette di diventare una tappa obbligata per chi ama i prodotti autentici e le storie legate alla tradizione calabrese. Situata in via Nazionale 58, La Casa del Bergamotto è molto più di una semplice bottega. È un progetto che coniuga accoglienza, conoscenza e promozione territoriale, offrendo un’esperienza immersiva tra museo, degustazioni e vendita diretta di eccellenze locali, a partire dal celebre Bergamotto di Reggio Calabria IGP, agrume simbolo di identità e unicità per l’intera area dello Stretto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Apre “La Casa del Bergamotto”: a Ferrìto un nuovo punto di riferimento per il gusto, la cultura e il turismo di Reggio Calabria