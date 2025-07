Appuntamento con la letteratura locale Giancarlo Biserna presenta il suo libro a Rocca San Casciano

Un evento imperdibile per gli amanti della letteratura locale: giovedì 10 luglio, a Rocca San Casciano, Giancarlo Biserna presenterà il suo romanzo "All'Inferno! All'Inferno" durante la rassegna "Dialoghi tra le pagine". Con uno stile ironico e coinvolgente, l'autore ci porta in un viaggio fantastico tra Dante e un incontro immaginario che stimola la mente e il cuore. Non mancate a questa serata unica!

Giovedì 10 luglio l'autore Giancarlo Biserna presenta a Rocca San Casciano il libro dal titolo "All'Inferno! All'Inferno" all'interno della rassegna "Dialoghi tra le pagine". Quello di Biserna è un romanzo fantasy che con stile ironico racconta di un incontro possibile, quello tra Dante Alighieri. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

