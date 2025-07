Appalti pubblici grazie ad un consorzio colpito dall' interdittiva antimafia

Un’indagine sconvolgente rivela come circa cento imprese italiane siano riuscite a ottenere, in modo illecito, oltre 40 appalti pubblici presentando documenti falsi, grazie a un insolito consorzio stabile con sede a Treviso. Questa operazione è stata resa possibile fino al 2024, quando la Prefettura di Bologna ha emesso un’interdittiva antimafia, smascherando un sistema di infiltrazioni e frodi che mette in discussione l’integrità delle gare pubbliche. Un caso che desta grande attenzione e solleva importanti questioni di legalità.

Un centinaio di imprese di tutta Italia avrebbero ottenuto irregolarmente 40 appalti pubblici presentando documenti falsi attraverso un consorzio stabile che ha sede a Treviso e che è stato colpito nel 2024 da un'interdittiva antimafia dalla Prefettura di Bologna (dove si trova la sede legale. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: appalti - consorzio - colpito - interdittiva

Ottenevano appalti pubblici grazie ad un consorzio già colpito dall'interdittiva antimafia - Un'intricata rete di frodi pubbliche svelata dai finanzieri, che ha smascherato un sistema illecito attraverso cui circa cento imprese italiane ottenevano appalti pubblici presentando documenti falsi.

Ottenevano appalti pubblici grazie ad un consorzio già colpito dall'interdittiva antimafia; Ottenevano appalti pubblici grazie ad un consorzio già colpito dall'interdittiva antimafia; Appalti truccati e in odor di mafia per oltre 10 milioni: il sistema scoperto dalla Finanza a Treviso.

Truffa su 40 appalti pubblici, 99 indagati in tutta Italia - Finanziaria della Guardia di finanza ha scoperto un meccanismo di false documentazioni per l'aggiudicazione di appalti pubblici condotto da un consorzio già destinatario dell'inte ... Secondo msn.com

Frode milionaria a Treviso: smantellato un consorzio accusato di aggiudicazioni fraudolente e autoriciclaggio - Finanziaria di Treviso, sotto il coordinamento della Procura locale, hanno scoperto un articolato sistema criminoso finalizzato all’assegnazione ... Da oggitreviso.it