Antonella Ruggiero in concerto

Preparati a vivere una serata indimenticabile con Antonella Ruggiero, voce straordinaria e icona della musica italiana. Sabato 12 luglio alle 21:30 in piazza Marconi a Lavagna, la cantante si esibirà accompagnata dal corpo bandistico "Città di Lavagna" e le Bimbe di Erode, regalando emozioni a tutti gli spettatori. Un evento imperdibile, gratuito e aperto a tutti: un'occasione unica per lasciarsi coinvolgere dalla magia del live. Il concerto è proposto dal...

Arriva in concerto a Lavagna sabato 12 luglio una delle voci più belle d'Italia: Antonella Ruggiero, che per l'occasione sarà accompagnata dal corpo bandistico "Città di Lavagna" e le Bimbe di Erode. Appuntamento alle 21,30 in piazza Marconi, ingresso gratuito. Il concerto è proposto dal. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: concerto - antonella - ruggiero - lavagna

Antonella Clerici a Torino per il concerto di Vasco: "Il suo popolo è unico, fedelissimi di ogni generazione" - Antonella Clerici è stata tra il pubblico entusiasta dei concerti di Vasco Rossi a Torino, un evento che ha unito generazioni diverse di fan.

Appuntamento a questa sera, martedì 24 giugno 2025, al Palco d’estate del MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo a Roma. , Antonella Ruggiero sarà accompagnata dalla fisarmonica di Renzo Ruggieri. Voglia Vai su Facebook

Antonella Ruggiero in concerto; Antonella Ruggiero in concerto a Lavagna il 12 luglio; Antonella Ruggiero in concerto gratis a Lavagna.

Antonella Ruggiero in concerto a Lavagna il 12 luglio - Antonella Ruggiero terrà un concerto a Lavagna, insieme al corpo bandistico cittadino e a “Le bimbe di Erode”, il prossimo 12 luglio. Secondo radioaldebaran.it

Antonella Ruggiero in concerto in Duomo a Firenze - Ansa.it - Un concerto originale che vede per la prima volta in Duomo Antonella Ruggiero, Arkè String Quartet e la Cappella Musicale della Cattedrale di Firenze. Da ansa.it