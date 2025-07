Antonella Clerici | L' addio di Gigi D' Alessio a The Voice una doccia fredda Nessun dispetto ad Amadeus Lucio Presta? Scopa nuova scopa bene ma poi?

Antonella Clerici si gode l'estate in Normandia, lontana dal caldo italiano, ma il suo pensiero vola già alla prossima avventura televisiva. Tra relax e paesaggi incantati, la conduttrice si prepara a tornare in scena con entusiasmo, pronta a sorprendere il pubblico ancora una volta. L'estate è solo un arrivederci: il suo ritorno è ormai alle porte, e le novità sono dietro l'angolo.

Antonella Clerici si gode l'estate fuggendo dalla calura italiana destinazione Normandia, dove trascorrerà i prossimi due mesi. Con la testa, però, è già alla prossima.

Antonella Clerici senza filtri: tra addii, nuovi progetti e verità scomode - Antonella Clerici, regina indiscussa della televisione italiana, si apre senza filtri tra addii, nuovi progetti e verità scomode.

Antonella Clerici rivela a "Chi" di aver preso malissimo l'addio di Gigi D'Alessio a #TheVoice: "l'ho presa malissimo, ne ho fatto una malattia" Poi su #Jukebox: "nessun dispetto ad Amadeus, è un programma Rai. L’avrebbe potuto condurre chiunque" #AscoltiT Vai su X

