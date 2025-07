Antonella Clerici | Gigi D'Alessio via da The Voice una doccia fredda In Rai mi danno per scontata

Antonella Clerici si prepara a una nuova avventura in Rai, ma non senza qualche sorpresa. Dopo anni di successi, la conduttrice si confronta con cambiamenti e cocenti delusioni, come l'addio di Gigi D'Alessio a The Voice. Un percorso ricco di emozioni e sfide, che dimostra come anche nel mondo dello spettacolo la passione e la professionalità siano più forti di qualsiasi incertezza. E il futuro promette ancora grandi emozioni…

Antonella Clerici tornerà in Rai anche nella prossima stagione televisiva: "Quando nasci e cresci in un'azienda, ti danno affettuosamente per scontata". Condurrà È Sempre Mezzogiorno e anche The Voice, dove non ci sarà più Gigi D'Alessio: "L'ho vissuta malissimo, una doccia fredda". E su Amadeus: "Nessun dispetto con Jukebox, ci vogliamo bene". 🔗 Leggi su Fanpage.it

