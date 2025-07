Antonella Clerici delusa da Gigi D’Alessio parole amare | ecco cosa è successo tra di loro

Antonella Clerici, tra relax in Normandia e progetti futuri, si confronta con le sfide della sua carriera televisiva. In un’intervista esclusiva, rivela emozioni, successi e qualche delusione, come quella con Gigi D’Alessio, che ha lasciato parole amare nel suo cuore. La sua determinazione e passione la guidano verso una nuova stagione ricca di impegni e sorprese, dimostrando ancora una volta perché è una delle volti più amati della tv italiana.

Mentre si concede qualche giorno di relax in Normandia, Antonella Clerici non smette di riflettere sul futuro e sul lavoro che la attende in Rai. In una lunga intervista concessa al settimanale Chi, la conduttrice ha ripercorso le emozioni e i retroscena della prossima stagione televisiva, che la vedrĂ impegnata con È sempre mezzogiorno, The Voice e le serate evento di Jukebox – La notte delle hit. Ma non sono mancate anche note amare: Antonella ha confessato di aver sofferto molto per la decisione di Gigi D'Alessio, una scelta che per lei ha rappresentato un vero colpo al cuore. Antonella Clerici delusa da Gigi D'Alessio: ecco perchĂŠ.

