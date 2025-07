Anticipazioni Chi l’ha visto? del 9 luglio lo speciale sul delitto di Villa Pamphili

Martedì 9 luglio, torna "Chi l’ha visto?" con uno speciale dedicato al drammatico delitto di Villa Pamphili, un caso che ha sconvolto l’Italia. Con immagini esclusive e testimonianze inedite, Federica Sciarelli guida gli spettatori attraverso i misteri di questa tragica vicenda, offrendo spunti di riflessione e aggiornamenti sulle indagini in corso. Non perdere questo approfondimento che svelerà dettagli nascosti e farà luce su uno dei crimini più sconvolgenti degli ultimi tempi.

Martedì 9 luglio, Chi l’ha visto? torna con una puntata speciale incentrata su uno dei casi di cronaca che maggiormente hanno destato scalpore nelle ultime settimane. Al centro, lo speciale Villa Pamphili, un approfondimento dedicato a una delle vicende più scioccanti dei tempi recenti: l’ omicidio di Anastasia e della piccola Andromeda, abbandonate nel cuore verde di Roma. Federica Sciarelli, come sempre, guida il racconto di una storia che ha lasciato l’Italia intera senza fiato. La trasmissione, da sempre punto di riferimento per chi non si arrende nella ricerca della verità, si conferma ancora una volta punto di riferimento nel dare voce a chi non può più parlare e di accogliere il dolore di chi resta. 🔗 Leggi su Dilei.it