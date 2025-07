Animare Cartoon Film il festival itinerante di cinema per bambini fa tappa all' arena Rocca di Caterina

Preparati a vivere un’esperienza unica nel mondo dell’animazione! La 15esima edizione di Animare Cartoon Film, il festival itinerante dedicato ai più piccoli, approda all’Arena Rocca di Caterina a Forlì. Tra cortometraggi coinvolgenti e momenti di divertimento, i giovani giurati tra i 2 e i 14 anni avranno l’opportunità di giudicare, scoprire e lasciarsi ispirare. Sei pronto a scoprire cosa ci riserva questa entusiasmante serata?

La 15esima edizione di Animare Cartoon Film, il festival itinerante di cinema per bambini, fa tappa anche a Forlì con una serata che vedrà piccoli giurati tra i 2 ai 14 anni visionare cortometraggi e mettere alla prova il proprio pensiero critico. Sei i film suddivisi in tre batterie, un film. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

