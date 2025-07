Angelina Mango la manager Marta Donà compie gli anni | Ti amo oggi voglio dirlo a tutti

In un mondo dove il lavoro e i sentimenti spesso si scontrano, alcune storie dimostrano che il cuore può trovare il suo spazio anche in ambiti difficili. È il caso di Angelina Mango e Marta Donà, legate da un’amicizia autentica e profonda, che supera ogni barriera professionale. Oggi, nel compleanno di Marta, Angelina ha deciso di condividere con il mondo il suo affetto, perché certi legami meritano di essere celebrati.

C’è chi dice che lavoro e sentimenti non dovrebbero mescolarsi, ma nella realtà succede spesso e, a volte, è una fortuna. Soprattutto quando nascono legami profondi, sinceri, che resistono alla frenesia del mondo dello spettacolo. È il caso di Angelina Mango e della sua manager Marta Donà, unite da un rapporto che va ben oltre la carriera. E nel giorno del compleanno di Marta, Angelina ha scelto di raccontarlo al mondo con una dedica piena d’amore. Angelina Mango, i dolcissimi auguri a Marta Donà. Succede, a volte, che due persone che lavorano fianco a fianco riescano a creare qualcosa che va oltre i contratti e le scadenze: un legame professionale può trasformarsi anche in un affetto pieno di stima e grande fiducia. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Angelina Mango, la manager Marta Donà compie gli anni: “Ti amo, oggi voglio dirlo a tutti”

In questa notizia si parla di: angelina - mango - marta - manager

Angelina Mango lancia la moda del cappellino crochet perfetto per l’estate - Angelina Mango lancia il trend del cappellino crochet, l'accessorio estivo ideale per ogni look da spiaggia.

Uno dei due brani include un riferimento alla madre e alla manager Marta Donà #AngelinaMango Vai su X

Angelina Mango fa gli auguri di compleanno a Marta Donà. È la manager dei grandi successi di Sanremo; Angelina Mango, la manager Marta Donà compie gli anni: “Ti amo, oggi voglio dirlo a tutti”; Marta Donà: chi è la vera vincitrice del Festival (dietro a Olly, Mengoni e Angelina Mango).

Chi è Marta Donà, manager di Olly: Mengoni, Angelina Mango, l'addio ai Maneskin e la parentela con Celentano - MSN - Olly vince Sanremo 2025: un nuovo "colpaccio" di Marta Donà, sua manager, che ormai è alla quarta vittoria di Sanremo dopo quelle di Angelina Mango, dei Maneskin (che poi la abbandonarono) e di ... Secondo msn.com

Marta Donà: la manager di Olly, Maneskin e Angelina Mango che ha vinto 4 Festival di Sanremo - alfemminile - Marta Donà è una manager musicale italiana di successo, nota per aver guidato diversi artisti alla vittoria del Festival di Sanremo negli ultimi ... Si legge su alfemminile.com