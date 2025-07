Andrea Russo morto risucchiato dal motore dell' aereo | come è entrato in pista il precedente e i dubbi sulla sicurezza

Un dramma incredibile scuote l'aeroporto di Orio al Serio, dove Andrea Russo ha eluso i controlli di sicurezza e ha attraversato il perimetro fino a trovarsi nel cuore della pista. La scena, che ha lasciato tutti senza parole, si è conclusa in tragedia quando è stato risucchiato dal motore di un Airbus A319. Un episodio che solleva ancora più dubbi sulla sicurezza aeroportuale e le misure di prevenzione.

È entrato nell'aeroporto di Orio al Serio e ha eluso i controlli di sicurezza, riuscendo ad arrivare indisturbato sulla pista dove l'Airbus A319 della compagnia Volotea, con 154 passeggeri a bordo, era pronto al decollo. Poi una "scena terribile": Andrea Russo che finisce risucchiato dal motore. 🔗 Leggi su Today.it

