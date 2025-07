Andrea morto risucchiato dal motore dell’aereo | come è entrato in pista il terribile dubbio

Una tragedia sconvolgente scuote il mondo dell’aviazione e la sicurezza aeroportuale: Andrea Russo, 35 anni, si è suicidato gettandosi nel motore di un Airbus A319 all’aeroporto di Orio al Serio, in Lombardia. Un gesto estremo che solleva inquietanti domande sulla protezione delle aree riservate e sulla prevenzione di episodi simili. Ma quali sono le cause e le responsabilità di questa drammatica tragedia?

Una tragedia agghiacciante si è consumata martedì 8 luglio all' aeroporto di Orio al Serio, nel cuore della Lombardia. Un uomo di 35 anni, Andrea Russo, si è introdotto illegalmente nell'area di rullaggio dello scalo e si è lanciato volontariamente nel motore di un Airbus A319 della compagnia Volotea, pronto al decollo con 154 passeggeri a bordo. Una morte assurda, che ha scioccato i presenti e sollevato gravi interrogativi sulla sicurezza del terzo aeroporto più trafficato d'Italia. Leggi anche: Terremoto in Italia, scossa di magnitudo 3.6: l'hanno sentita tutti! L'ingresso in aeroporto e il gesto estremo.

