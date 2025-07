Andrea Abodi | Roma può pensare alle Olimpiadi 2036 o 2040

Roma, con il suo patrimonio e il fascino senza tempo, potrebbe nuovamente sognare in grande: le Olimpiadi del 2036 o 2040. Dopo la delusione per la rinuncia nel 2024, il ministro Andrea Abodi torna a parlare delle potenzialitĂ della Capitale come sede olimpica, rilanciando una sfida ambiziosa e affascinante. Ma quali sono davvero le possibilitĂ di vedere Roma al centro del palcoscenico sportivo internazionale?

Dopo il ritiro della candidatura di Roma per l’eventuale possibilitĂ di organizzare le Olimpiadi del 2024, poi andate a Parigi, oggi torna d’attualitĂ il tema legato alla location capitolina. A rilanciare l’argomento, in una puntata del “Un Altro Pianeta”, condotto da Hoara Borselli, è stato il Ministro dello Sport Andrea Abodi che a una domanda della giornalista sulle prospettive olimpiche della CittĂ Eterna ha affermato: “Sarebbe una sfida che varrebbe la pena cogliere e lanciare. Vuol dire saper gestire, programmare, pianificare la responsabilità ”. Poi ha specificato: “Il decennio che inizierĂ tra 5 anni ci metterĂ nella condizione, nelle edizioni 2036 e 2040, di avere una possibilità ”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Andrea Abodi: “Roma può pensare alle Olimpiadi 2036 o 2040”

