Ancora una scossa di terremoto in Emilia Romagna | segnalazioni nel Ferrarese

Ancora una volta, l’Emilia Romagna si trova sotto scacco di una serie di scosse sismiche che scuotono la sua terra e mette in allerta le comunità locali. La ripetizione di questi eventi ci ricorda quanto sia fragile il nostro territorio e quanto sia importante rimanere uniti e preparati. In un momento così difficile, l’informazione tempestiva diventa fondamentale per garantire sicurezza e rassicurare i cittadini.

Non c’è pace in Emilia Romagna. La terra è tornata a tremare, mercoledì 9 luglio, alle 9.43 a 5 chilometri a nord-est di San Felice sul Panaro (Modena). La scossa di terremoto – di intensità 3.6, come riportato da Ingv – è stata avvertita anche nella porzione occidentale del territorio Ferrarese. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Il #terremoto delle 09:43 ha avuto una magnitudo di 3.6 ed è stato localizzato tra Mirandola e Finale Emilia, in #EmiliaRomagna, dove è stato chiaramente avvertito. La scossa ricade nella stessa zona della grande sequenza sismica del 2012. Vai su X

