Ancora un incidente in monopattino | ferite due persone

Un altro incidente in monopattino scuote la tranquillità di Santo Stefano Ticino, evidenziando ancora una volta la crescente attenzione sulla sicurezza nelle città. Mercoledì mattina, intorno alle 7.10, viale Leonardo da Vinci è stato teatro di un incidente che ha coinvolto due persone, un uomo di 31 anni e una donna di 50, ferite dopo un sinistro che solleva dubbi sull'uso responsabile di questi mezzi. La vicenda invita a riflettere sulle misure di prevenzione necessarie per evitare tragedie simili.

Mercoledì mattina, intorno alle 7.10, si è verificato un incidente stradale a Santo Stefano Ticino (Milano). Il fatto è avvenuto in viale Leonardo da Vinci, all'altezza del civico 2. Dalle prime informazioni, due persone in monopattino sono rimaste coinvolte: un uomo di 31 anni e una donna di 50. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

