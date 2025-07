Ance Veneto il padovano Alessandro Gerotto confermato quale presidente

Alessandro Gerotto è stato riconfermato presidente di Ance Veneto per il biennio 2025-2027, un segnale forte di stabilità e visione condivisa nel settore edile veneto. Dopo aver ringraziato il Consiglio territoriale per la fiducia, Gerotto ha evidenziato come l’attività dei costruttori veneti sia fondamentale per lo sviluppo economico e sociale della regione. La sua leadership si prepara a guidare con entusiasmo e competenza questa fase cruciale, rafforzando il ruolo strategico del settore nel futuro del Veneto.

