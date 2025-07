Almasri nuovi documenti Ma non cambia nulla | ecco perché

Nonostante i nuovi documenti, la situazione non cambia: le accuse contro il ministro della Giustizia Carlo Nordio riguardo alla mancata consegna di Najeem Osama Almasri alla Corte penale internazionale sembrano ancora prive di prove concrete. E mentre il giorno dopo l’uscita di scena di Matteo Piantedosi in Libia, emergono retroscena che alimentano dubbi e speculazioni, il quadro politico resta avvolto da incertezza e tensione. Ma cosa ci riserva davvero il futuro?

Il giorno dopo la «cacciata» del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi dalla Libia perchĂ© «indesiderato», spuntano tre retroscena sostanzialmente identici che accuserebbero il ministro della Giustizia Carlo Nordio per la mancata consegna alla Corte penale internazionale del criminale di guerra Najeem Osama Almasri, su cui indaga il tribunale dei ministri di Roma. Fonti della Procura danno piĂą probabile l’archiviazione per i membri del governo finiti sotto inchiesta per favoreggiamento e peculato, dalla premier Giorgia Meloni al sottosegretario a Palazzo Chigi Alfredo Mantovano, agli stessi Piantedosi e Nordio (accusato anche di omissione d’atti d’ufficio). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it