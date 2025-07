Alluvione in New Mexico casa trascinata via dalla piena del fiume

Le piogge torrenziali stanno devastando il New Mexico, con alluvioni che hanno causato danni incredibili e disastri umanitari. A Ruidoso, un’area particolarmente colpita, il fiume è salito di quasi 3 metri in poche ore, trascinando via case e mettendo a rischio vite umane. Le autorità sono in stato di massima allerta, mentre le squadre di soccorso cercano di intervenire: il paese si riversa nel caos, e la speranza è tutta rivolta alla rapidità degli interventi.

Piogge torrenziali e inondazioni stanno colpendo duramente anche il New Mexico, dopo il Texas. A Ruidoso, l'area più colpita, il fiume è salito di quasi 3 metri in poche ore. Le immagini mostrano una casa trascinata via dalla corrente. Si contano tre dispersi, mentre le autorità invitano alla massima allerta.

