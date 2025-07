Alluvione due progetti da 2,2 milioni per ricostruire la Val di Zena

Alluvioni devastanti e la necessità di proteggere la Val di Zena hanno spinto Regione e enti locali a investire oltre 2,2 milioni di euro in due importanti progetti di ricostruzione e sicurezza. Questi interventi, mirati alla messa in sicurezza idraulica ed ecologica del torrente Zena nel bolognese, rappresentano una svolta decisiva per il territorio. Si tratta, in entrambi i casi, di interventi a...

Per la messa in sicurezza idraulica ed ecologica dello Zena, il torrente nel bolognese gravemente colpito dalle alluvioni, sono previsti due progetti dal valore di oltre 2,2 milioni di euro che si concluderanno entro la fine del prossimo anno. Si tratta, in entrambi i casi, di interventi a. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

