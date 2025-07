All’Uci Cinemas Orio arriva Superman | in regalo il poster ufficiale del film

Se sei un appassionato di cinema e supereroi, questa è un'occasione da non perdere! Uci Cinemas Orio al Serio celebra l’arrivo di “Superman” con una proiezione esclusiva in formato IMAX il 9 luglio, accompagnata da un Q&A con i content creator ArteSettima e QuasiRosso. E come regalo speciale, riceverai il poster ufficiale del film. Non lasciarti sfuggire questa esperienza unica e scopri cosa rende questo reboot così atteso dagli spettatori di tutto il mondo!

Da mercoledì 9 luglio “Superman” arriva negli Uci Cinemas e sarà protagonista di una speciale proiezione evento in formato IMAX al multisala di Orio al Serio, alle ore 18.30, seguita da un Q&A esclusivo in compagnia di ArteSettima e QuasiRosso. I content creator dialogheranno con gli spettatori sul primo film dei DC Studios per il grande schermo. Diretto da James Gunn, Superman è interpretato da David Corenswet nei panni di Clark Kent, Rachel Brosnahan in quelli di Lois Lane e Nicholas Hoult nel ruolo di Lex Luthor. In occasione dell’uscita del film, inoltre, negli Uci Cinemas, sono previste diverse sorprese per i veri appassionati: chi acquisterà il proprio biglietto su app o sito per gli spettacoli, dal 9 fino al 13 luglio, riceverà in regalo il poster ufficiale del film. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - All’Uci Cinemas Orio arriva “Superman”: in regalo il poster ufficiale del film

In questa notizia si parla di: superman - film - cinemas - orio

Superman sta arrivando: 5 cose da sapere prima di guardare il film - Superman sta tornando sul grande schermo e le prime reazioni sui social sono entusiaste. Prima di immergerti nel film, ecco cinque cose fondamentali da sapere: curiosità sul cast, anticipazioni sulla trama e dettagli che potrebbero cambiare il modo in cui lo vivi.

Fan di Superman, questo è per voi! Il 9 luglio alle 18:30 non perdete la proiezione in IMAX di SUPERMAN all’UCI Cinemas Orio! A fine film, restate in sala per uno speciale Q&A con ArteSettima e QuasiRosso, pronti a raccontarvi il nuovo Uomo d’ Vai su Facebook

Il 9 luglio alle 18:30 non perdete la proiezione in IMAX di SUPERMAN all’UCI Cinemas Orio! A fine film, restate in sala per uno speciale Q&A con ArteSettima e QuasiRosso, pronti a raccontarvi il nuovo Uomo d’Acciaio come non l’avete mai visto! htt Vai su X

All’Uci Cinemas Orio arriva “Superman”: in regalo il poster ufficiale del film; Il nuovo Superman dei DC Studios arriva al cinema: il trailer; Al cinema in settimana: da “Superman” a “Jurassic World – La Rinascita”.

Il nuovo “Superman” dei DC Studios arriva al cinema: il trailer - “Superman”, il primo film dei DC Studios in arrivo sul grande schermo da oggi 9 luglio, è pronto a volare nei cinema quest’estate ... dire.it scrive

Superman, il reboot di James Gunn con David Corenswet al cinema da oggi - Al cinema in Italia da oggi il reboot di Superman, diretto da James Gunn e con David Corenswet e Rachel Brosnahan: ecco trama, cast, trailer e curiosità. Lo riporta gazzetta.it