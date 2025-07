Allarme sicurezza e criminalità | Fare impresa è diventato un atto di resistenza civile

In un contesto in cui la sicurezza minaccia il tessuto imprenditoriale, aprire un’attività a Palermo diventa un gesto di coraggio e speranza. Non si tratta solo di fare impresa, ma di affermare con forza la resilienza civica della città. Ogni negozio, ristorante o libreria rappresenta un atto di resistenza contro paura e criminalità, un messaggio di rinascita culturale che invita a reagire e credere nel futuro.

Palermo, allarme sicurezza e criminalità: “Fare impresa è diventato un atto di resistenza civile” “In questa città chi apre un negozio, un ristorante, una libreria o un bar, non sta facendo solo impresa: sta facendo resistenza culturale. Resistenza alla criminalità, alla paura, alla solitudine. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: resistenza - criminalità - impresa - allarme

Allarme sicurezza e criminalità: Fare impresa è diventato un atto di resistenza civile.