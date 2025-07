Alla discoteca P1 weekend tra dance e orchestre

Preparati a vivere un weekend indimenticabile alla discoteca P1 di Abano Terme, dove musica travolgente e sorprese ti aspettano. Venerdì 11 luglio, il palco si accende con i mitici I Rodigini, protagonisti della scena orchestre italiana, pronti a far vibrare il Giardino Live come mai prima d’ora. Non perdere l’occasione di immergerti in due giorni di pura energia e divertimento, tra dance, musica dal vivo e grandi emozioni che resteranno nel cuore.

Un fine settimana intenso e ricco di eventi e sorprese alla discoteca P1 di via Giusti, ad Abano Terme. Venerdì 11 luglio Si comincia venerdì 11 luglio, con un gruppo storico del panorama delle orchestre, I Rodigini. Si esibiranno nella Giardino live. Orchestra di spicco nel panorama. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: discoteca - orchestre - dance - luglio

Marco e il clan Fans Club ORCHESTRA MARCO IL CLAN !! 3 luglio 2025 Vai su Facebook

Alla discoteca P1 weekend tra dance e orchestre; Viterbo – Nuova serata alla discoteca Caprice con i Tabula Rasa Dance Machine; Arrivano ad Asti i Mercoledì in discoteca, spazi inclusivi per il divertimento e la socialità .

Alla discoteca P1 weekend tra dance e orchestre - Un fine settimana intenso e ricco di eventi e sorprese alla discoteca P1 di via Giusti, ad Abano Terme. Riporta padovaoggi.it

ADRANO IL 21 LUGLIO DIVENTA DISCOTECA ALL'APERTO CON IL RE DELLA DANCE BOB SINCLAR - TVA Adrano - 00) per l’ADRANO SUMMER FESTIVAL andrà in scena, nella sua unica data siciliana, l’attesissimo evento di BOB SINCLAR, una vera leggenda della ... Scrive tvadrano.com