Alife visite al Giardino della Pace e della Memoria | timbro per passaporto del pellegrino

Scopri il suggestivo Giardino della Pace e della Memoria ad Alife, un'oasi nel cuore del Parco Nazionale del Matese dedicata alla pace, al rispetto del Creato e alla memoria storica. Un luogo simbolico che invita alla riflessione e alla condivisione di valori universali, arricchito dal timbro speciale per il passaporto del pellegrino. Ti guideremo alla scoperta di questo incredibile sito, un vero e proprio viaggio tra storia, natura e speranza.

Tempo di lettura: 4 minuti Il primo Giardino della Pace, della Memoria e del Creato nel parco Nazionale del Matese, lo si può visitare in Alife in provincia di Caserta. E’ un luogo fortemente simbolico dedicato alla promozione della Pace, della difesa del Creato, della legalitĂ e della memoria storica. Ha preso vita dalla mobilitazione della Fiaccola della Pace del III Millennio, storico progetto partito nell’anno 2014 in collegamento con le celebrazioni del centenario della fine del primo conflitto mondiale, con la messa a dimora dell’Albero della Pace, simbolo della mobilitazione dedicato a tutti i caduti e alle vittime delle guerre, stragi, attentati, terrorismo, criminalitĂ violenze e mafie, dai 100 anni ad oggi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Alife, visite al Giardino della Pace e della Memoria: timbro per passaporto del pellegrino

In questa notizia si parla di: pace - memoria - alife - giardino

