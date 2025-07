Alessandro Barbero al Petruzzelli con il suo libro ' San Francesco'

Lunedì 22 settembre 2025, alle ore 18.30, il prestigioso Teatro Petruzzelli ospiterà lo storico Alessandro Barbero, protagonista di un evento imperdibile dedicato alla presentazione del suo nuovo libro "San Francesco", disponibile in libreria dal 16 settembre con gli Editori Laterza. Con il suo stile coinvolgente, Barbero offrirà un racconto originale e profondamente rinnovato della vita del santo, invitandoci a riscoprire le sue radici e il suo messaggio universale. Un appuntamento da non perdere per gli amanti di storia e spiritualità.

Lunedì 22 settembre 2025 alle ore 18.30 - Teatro Petruzzelli lo storico Alessandro Barbero proporrà un racconto nuovo e sorprendente della vita di Francesco d’Assisi, in occasione dell’uscita del suo libro San Francesco, in libreria dal 16 settembre per gli Editori Laterza L’iniziativa, ideata. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: francesco - alessandro - barbero - petruzzelli

Alessandro Gassmann e Francesco Gheghi parlano di Mani Nude: intervista esclusiva al cast e al regista - Alessandro Gassmann e Francesco Gheghi ci rivelano i segreti di "Mani Nude", un film che sta facendo discutere.

Alessandro Barbero racconta «San Francesco» il 22 settembre al Petruzzelli di Bari Vai su X

Professione, storico e superstar. Alessandro Barbero annuncia il nuovo tour. Ed è già caccia ai biglietti Vai su Facebook

Alessandro Barbero al Petruzzelli con il suo libro 'San Francesco'22 settembre 2025; Lo storico Alessandro Barbero sul palco del Petruzzelli: “Racconterò il mio San Francesco d’Assisi”; Bari, lo storico Barbero racconta San Francesco al Petruzzelli.

Lo storico Barbero racconta San Francesco al Petruzzelli - Un racconto nuovo e sorprendente della vita di Francesco d'Assisi sarà al centro dell'evento che, il prossimo 22 settembre (ore 18. Riporta ansa.it

Lo storico superstar Barbero racconta San Francesco - Rai ed i suoi 916 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ... rainews.it scrive