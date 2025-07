Alcol droga e armi | in centro quattro denunce e due patenti ritirate

Alcol, droga e armi sono stati al centro di un intenso intervento dei carabinieri di Parma, che nello scorso fine settimana hanno denunciato quattro persone e ritirato due patenti. Un'operazione strategica per garantire la sicurezza urbana e prevenire comportamenti rischiosi. La vigilanza costante sul territorio rappresenta una risposta concreta alle sfide della legalità , rafforzando il senso di sicurezza della comunità e dimostrando l’impegno delle forze dell’ordine nel difendere i cittadini.

Nell’ultimo fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Parma hanno messo in campo un dispositivo formato da personale in uniforme, nell’ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e contrasto dei reati in genere con particolare attenzione al. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

