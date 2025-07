Alberto Trentini parla il compagno di cella | Legati incappucciati e torturati È un inferno

Alberto Trentini, vittima di un incubo senza fine, racconta il dramma di giorni trascorsi in un inferno di isolamento e torture. Legato, incappucciato, e costretto a vivere tra paura e sofferenza, con la speranza che il suo coraggio possa far luce su un orrore troppo spesso nascosto. Le sue parole ci ricordano la forza dello spirito umano di fronte alle tenebre più profonde. È un appello che non può essere ignorato.

Il racconto di un uomo che era con il cooperante italiano: “Le guardie sono in grado di ridere con te e qualche minuto dopo di picchiarti. Non le vedi mai in faccia. Ho dormito per terra, i topi ti passano vicino alla faccia. Ma ai genitori di Alberto dico: lui è forte, non. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Alberto Trentini, parla il compagno di cella: “Legati, incappucciati e torturati. È un inferno”

Le prime parole alla famiglia di Alberto Trentini, in carcere in Venezuela: «Prendo le medicine, mangio e spero presto di tornare a casa» - Dopo 181 giorni di silenzio, Alberto Trentini, il cooperante veneziano detenuto in Venezuela, ha finalmente contattato la sua famiglia.

I 200 giorni di Trentini. Il compagno di cella: “Quel carcere è un inferno, fatelo liberare subito” - Lo ha incontrato in una cella di Rodeo One, la prigione dei servizi segreti dove da 200 giorni Trentini è rinchiuso. Lo riporta repubblica.it