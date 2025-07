Al via i lavori di manutenzione e messa in sicurezza delle aree urbane | la mappa degli interventi

La città si rinnova per offrire un ambiente più sicuro, accogliente e suggestivo ai cittadini e ai visitatori. Al via i lavori di manutenzione e messa in sicurezza delle aree urbane, con una mappa dettagliata degli interventi. Il sindaco Fabio Termine e l’assessore Simone Di Paola annunciano che sono stati già completati interventi strategici in zone di grande richiamo turistico, come il belvedere del Fondo Bernardo e l’area sotto piazza Angelo Scandaliato. Questi sono solo alcuni dei sforzi per valorizzare il nostro patrimonio urbano e migliorare la qualità della vita.

Il sindaco Fabio Termine e l’assessore al verde pubblico Simone Di Paola comunicano che sono stati effettuati interventi in alcune aree di particolare interesse turistico, come il belvedere del Fondo Bernardo e l’area sottostante piazza Angelo Scandaliato. Sono solo alcuni degli interventi di una. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

