Al banchetto di Stato in onore di Macron Kate Middleton ha indossato un abito rosso Givenchy e la Lover’s Knot Tiara di Lady Diana

Galles è tornata con eleganza e classe, illuminando il castello di Windsor con il suo stile impeccabile. Indossando un raffinato abito rosso Givenchy e la tiara Lover’s Knot di Lady Diana, Kate Middleton ha dimostrato che la sua presenza è un simbolo di forza e rinascita. Dopo mesi di battaglie personali contro la malattia, la principessa ha scelto di riprendersi il suo spazio con grazia. La sua rinascita si riflette anche nella moda, diventando un esempio di eleganza senza tempo.

D opo mesi di assenza dovuti alla battaglia contro la malattia, Kate Middleton è tornata ufficialmente. La Principessa del Galles è riapparsa in tutta la sua grazia al banchetto di Stato organizzato al Castello di Windsor in onore del presidente francese Emmanuel Macron e di sua moglie Brigitte. Per l’occasione speciale – il primo ricevimento dopo l’annuncio del tumore nel 2023 – Kate Middleton non ha lasciato nulla al caso. La Principessa del Galles ha indossato un maestoso abito rosso firmato Givenchy, maison francese guidata oggi da Sarah Burton (la sua stilista di fiducia), e la celebre Lover’s Knot Tiara, il diadema preferito di Diana. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Al banchetto di Stato in onore di Macron, Kate Middleton ha indossato un abito rosso Givenchy e la Lover’s Knot Tiara di Lady Diana

In questa notizia si parla di: banchetto - stato - onore - kate

L'agenda della visita di Stato dei Macron a Londra: Kate Middleton al centro della scena, il ruolo del castello di Windsor e il banchetto ufficiale - L’attesa visita di Stato di Emmanuel Macron nel Regno Unito si apre con un grande protagonismo: Kate Middleton al centro dell’attenzione, il castello di Windsor a fare da suggestiva cornice e un banchetto ufficiale che celebra l’amicizia tra i due paesi.

Cinque giorni passati in un carcere come Sollicciano non si dimenticano. Soprattutto se si ha 94 anni. È la storia di Renato Cacciapuoti, editore e giornalista fiorentino ultranovantenne che giovedì scorso, davanti al figlio incredulo, è stato prelevato da casa su Vai su Facebook

Una tiara per Kate: tutte le foto del banchetto di Stato a Windsor in onore del presidente Macron; Il ruolo di Kate Middleton durante la visita di Macron, prova generale per quando diventerà Regina?; Re Carlo, il galà a Windsor per Macron: Kate con la tiara di Diana, Brigitte in blu, il tavolo con 4mila argen.

Al banchetto di Stato a Windsor con Kate Middleton c'era anche Mika con il compagno Andy Dermanis: la foto social - Il cantante, postando su Instagram una rara foto in cui appare col compagno, ha scritto: «Andiamo a cena! Si legge su vanityfair.it

Kate Middleton tra Givenchy, Lady Diana (e Macron) - In occasione del banchetto di Stato in onore del presidente Emmanuel Macron, Kate Middleton ha rubato la scena con un look regale. Secondo amica.it