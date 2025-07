Agenti di quattro istituti per sventare la rivolta nel carcere di Pescara il Sindappe | La sicurezza del personale va garantita

Un plauso agli agenti della penitenziaria che sono riusciti a sventare il tentativo di rivolta nel carcere di Pescara, dimostrando coraggio e professionalità. Tuttavia, questa vicenda mette nuovamente in luce le condizioni critiche dell’istituto, tra sovraffollamento e carenze strutturali che mettono a rischio la sicurezza del personale e dei detenuti. È urgente intervenire per garantire un ambiente più sicuro e dignitoso per tutti.

