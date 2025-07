Aeroporto Costa d’Amalfi | sindacati al compleanno per il brindisi

Oggi possiamo festeggiare un vero e proprio record: circa 400mila passeggeri hanno scelto l’aeroporto Costa d’Amalfi nel suo primo anno di attività. Un risultato che testimonia il suo ruolo strategico nel panorama turistico e industriale locale. Venerdì prossimo, durante il brindisi di compleanno, i sindacati si uniranno ai vertici e ai lavoratori per celebrare questa conquista fondamentale e guardare con entusiasmo al futuro.

