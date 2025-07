Accesa lite davanti alla discoteca | giovane investito all’alba indagini in corso

Una notte che si è trasformata in tragedia quella di questa mattina a Rosa Marina di Ostuni, dove un giovane turista romano di appena 18 anni è stato investito durante una lite tra gruppi di adolescenti davanti a una discoteca. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche di un evento che ha scosso la comunità locale e sollevato numerosi interrogativi sulla sicurezza dei frequentatori dei locali notturni.

OSTUNI - All'alba di questa mattina (9 luglio 2025) a Rosa Marina di Ostuni, un turista romano di 18 anni è stato investito nel parcheggio di una discoteca, dopo una lite tra due gruppi di giovani. Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 6, un gruppo di ragazzi romani sarebbe stato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

