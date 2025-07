A Sarmato nuovi arredi per Spazio Giovani che riapre a settembre

a Sarmato, pronti a rendere ancora più accogliente e funzionale il cuore del divertimento e della crescita dei giovani. Con nuovi arredi moderni e spaziosi, lo spazio si prepara a riaprire a settembre, offrendo ambienti dinamici e stimolanti per promuovere creatività, socializzazione e benessere tra i ragazzi del territorio. Il centro “Spazio Giovani” si conferma così come un punto di riferimento vivace e innovativo per tutta la comunità.

Proseguono gli interventi di valorizzazione del centro educativo “Spazio Giovani” di Sarmato, punto di riferimento per ragazze e ragazzi del territorio. Nella giornata di oggi sono stati installati nuovi mobili – tra cui tavoli, armadi e arredi vari – all'interno dei locali del centro, situato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

