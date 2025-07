A Monte Sant' Angelo appuntamento con il Raduno dei Suonatori di Tarantella

Monte Sant’Angelo si prepara a vivere due giorni intensi di tradizione e passione con la 14esima edizione del Raduno dei Suonatori di Tarantella. Un'occasione unica per immergersi nel cuore della cultura pugliese, tra musiche coinvolgenti, danze vibranti e un senso di comunità che unisce generazioni. Non perdete questa festa autentica, che celebra l’anima profonda della nostra terra e invita tutti a partecipare attivamente: perché la tarantella è molto più di una danza, è un simbolo di identità condivisa e di festa.

Monte Sant'Angelo si prepara a vibrare ancora una volta al ritmo antico della tarantella: torna Il Raduno dei Suonatori di Tarantella, giunto alla 14esima edizione, e promette due giorni di musica, danza e identità condivisa: una 'chiamata alle Arti', alla musica, alla danza, alla mobilitazione.

