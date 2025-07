A Marsiglia le fiamme non sono ancora domate

A Marsiglia, le fiamme continuano a minacciare la città, ma le autorità rassicurano: il fuoco è in netto declino. Nonostante la battaglia contro le fiamme sia ancora in corso, l’intervento dei vigili del fuoco sta dando i suoi frutti. La lotta contro gli incendi divampati nella regione dimostra ancora una volta la forza e la dedizione di chi combatte per proteggere questa affascinante metropoli. La speranza è che presto si possa dichiarare ufficialmente la fine di questa emergenza.

Marsiglia, 9 lug. (askanews) - Le fiamme che hanno raggiunto i quartieri settentrionali di Marsiglia non sono ancora domate del tutto ma sono "in netto declino". Lo assicurano le autorità parlando dell'incendio divampato martedì nella città di Pennes-Mirabeau e spinto dal vento di Maestrale verso la seconda città della Francia. "L'incendio si sta chiaramente attenuando - ha affermato il sindaco di Marsiglia, Benoit Payan - i vigili del fuoco hanno lottato tutta la notte per ridurre l'intensità del fuoco. L'incendio non è né contenuto né sotto controllo, ma ci stiamo ancora lavorando. Possiamo vedere che le condizioni meteorologiche sono più favorevoli stamattina rispetto a ieri.

