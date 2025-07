A Mandello viaggio nella canzone italiana con Massimo Graziano

a Mandello del Lario, si trasforma in un palcoscenico di musica e passione grazie a Massimo Graziano. Con la sua esperienza e carisma, ci guida in un affascinante viaggio nella canzone italiana, facendoci rivivere le emozioni più profonde di artisti iconici e nuove voci. Una serata imperdibile che celebra il patrimonio musicale italiano e il talento locale in un’atmosfera ricca di entusiasmo e nostalgia.

Da anni calca le scene di tanti eventi musicali, nel ruolo di organizzatore e presentatore. Nella provincia lecchese e oltre questi confini, Massimo Graziano veicola tramite la strumentazione e la voce dei propri interpreti, intense e coinvolgenti emozioni. Anche Mandello del Lario, con. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: mandello - graziano - viaggio - canzone

A Mandello viaggio nella canzone italiana moderna con Massimo Graziano.

A Mandello viaggio nella canzone italiana con Massimo Graziano - I protagonisti e l'intervista al noto presentatore lecchese che ha conosciuto molti "Big" della musica ... Secondo leccotoday.it