a Lila Moss, giovane e icona della moda, si unisce un messaggio di speranza e inclusività: la prima Barbie con il diabete di tipo 1. Un talento che abbraccia anche cause sociali, dimostrando come moda e consapevolezza possano incontrarsi. Questa innovativa Barbie non solo celebra la diversità, ma ispira tante giovani a sentirsi rappresentate e forti nelle proprie sfide quotidiane. Un passo importante verso un mondo più aperto e solidale.

Tale madre, tale figlia: anche Lila Moss, figlia di Kate Moss, si è conquistata un posto d’onore nel mondo della moda, e di recente ha raggiunto anche il traguardo di diventare la prima Barbie con il diabete mai prodotta. Lila Moss e la Barbie con il diabete di tipo 1. La modella 22enne, nata dall’amore tra Kate Moss e l’editore Jefferson Hack, è la testimonial della nuova campagna pubblicitaria di Mattel dedicata appunto alle nuove Barbie che arriveranno sugli scaffali a fine estate con i dispositivi necessari per tenere sotto controllo il diabete. Lila Moss da anni è una sostenitrice della lotta contro il diabete di tipo 1, patologia di cui soffre, e ha anche sfilato in passerella con il dispositivo salvavita che misura la glicemia e somministra l’insulina in caso di necessità. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - A Lila Moss dedicata la prima Barbie con il diabete

