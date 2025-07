A Cerignola due giorni all' insegna della legalità con lo spettacolo ' Stoc Ddò' e la ' Pastasciutta Antifascista'

A Cerignola, due giorni dedicati alla legalità e alla memoria, tra spettacoli e iniziative simboliche. Venerdì 11 luglio alle 21 presso l’Anfiteatro Casa del Popolo si terrà lo spettacolo teatrale ‘Stoc Ddò – Io sto qua’, un potente racconto sulla vita di Michele Fazio, vittima innocente della criminalità. Un appuntamento che invita tutti a riflettere sull’importanza della giustizia e della legalità, culminando con la tradizionale pastasciutta antifascista. Un'occasione imperdibile per riscoprire i valori di libertà e solidarietà

Oggi prende il via il Campo E!State Liberi presso il bene confiscati TERRA AUT di Cerignola (FG) gestito dalla Cooperativa sociale Altereco. Aprite il post qui sotto e prendete nota degli appuntamenti pubblici previsti per l'11 e il 12 luglio. Buona estate ? Li Vai su Facebook

