? Sauvage Romantico | dal 11 luglio in radio e streaming la nuova canzone di Edoardo Florio Di Grazia e Edouard Bielle

Edoardo Florio di Grazia e Edouard Bielle, uno italiano, l’altro francese, entrambi esponenti di un cantautorato che respira atmosfere vintage e sognanti, si ritrovano insieme per un’inedita collaborazione: il brano Sauvage Romantico uscirĂ l’11 luglio per Cracki Records & Comet Records. Un duetto italo-francese tra poesia vintage e sentimento, ecco “Sauvage Romantico”. Dall’ 11 luglio 2025 arriva in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali di streaming il nuovo singolo Sauvage Romantico, firmato dal cantautore italiano Edoardo Florio Di Grazia e dal musicista francese Edouard Bielle. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com