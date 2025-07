? COMETE è il nuovo singolo di Marla | fuori l’11 luglio per INRI Records Universal Music Italy

Preparati a lasciarti trasportare dall’universo musicale di Marla: l’11 luglio 2025 debutta “Comete”, il suo nuovo singolo distribuito da INRI Records e Universal Music Italy. Un amore finito cristallizzato nel tempo si trasforma in una ballata psichedelica, un viaggio tra nostalgia e distacco. Marla ci invita a esplorare i sentimenti più profondi, rendendo ogni ascolto un’esperienza unica e coinvolgente. La musica che aspettavi è finalmente arrivata.

