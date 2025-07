Ztl sospesa a San Leucio e Vaccheria | E' la conferma che così com' è non funziona

L’istituzione temporanea di una Zona a Traffico Limitato a San Leucio e Vaccheria durante le serate di luglio sta suscitando attenzione tra residenti e visitatori. La sospensione del servizio ZTL nei giorni specifici, in concomitanza con la rassegna “Un’Estate da BelvedeRe”, rappresenta un intervento importante per garantire sicurezza e fruibilità durante gli eventi. Questa decisione evidenzia come la gestione del traffico possa adattarsi alle esigenze culturali e sociali della comunità.

L’ordinanza emanata dal Comune di Caserta che istituisce una Zona a Traffico Limitato temporanea a San Leucio-Vaccheria nei giorni 8, 10, 16, 23 e 24 luglio, dalle ore 20:00 all'1:00 del giorno successivo, in concomitanza con gli eventi della rassegna “Un’Estate da BelvedeRe”, è accolta con. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Ztl sospesa a San Leucio e Vaccheria: E' la conferma che così com'è non funziona.

