Video | Le interviste ai consiglieri di opposizione Caneschi e Romizi

Dopo le voci dei cittadini, salgono in campo i consiglieri comunali con posizioni e proposte. Alessandro Caneschi sottolinea l'importanza di destinare l’area della PM a servizi essenziali come scuole o strutture sanitarie, chiedendo un'alternativa rispetto all’offerta di riacquisto dell’amministrazione. La discussione si infiamma, rivelando i punti di vista contrastanti e le sfide che caratterizzano il futuro del nostro territorio.

Dopo i cittadini sono intervenuti i consiglieri comunali: Alessandro Caneschi ha chiesto che per la sede della PM “sia comunque fatta una scelta diversa, l’area dovrebbe restare a servizio delle scuole o delle strutture sanitarie. L’amministrazione comunale ha fatto l’offerta per riacquistarla. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: consiglieri - caneschi - interviste - opposizione

Video | Le interviste ai consiglieri di opposizione Caneschi e Romizi; LIVE | Cantiere di via Filzi, la banca cita il Comune in tribunale. Ghinelli ribadisce la scelta fatta; L'opposizione attacca: Maggioranza senza numeri, di nuovo un rinvio per la magistratura della Giostra.

Baldaccio, i Consiglieri di opposizione chiedono la convocazione della Commissione Lavori Pubblici - Arezzo, 18 marzo 2023 – Dopo l'annuncio da parte dell'Assessore sui ritardi dei lavori al tunnel del Baldaccio, i consiglieri del PD Alessandro Caneschi, Giovanni Donati, Donato Caporali e ... lanazione.it scrive

Consiglieri di quartiere, bagarre tra opposizione e maggioranza - Il Resto del Carlino - E’ bagarre tra opposizione e maggioranza sull’elezione in consiglio dei 150 consiglieri di quartieri che si andranno ad aggiungere ai 50 già estratti a sorte. Lo riporta ilrestodelcarlino.it