Via Palermo una troupe di 12TvParma aggredita

Esprimo la mia più sincera solidarietà a Pietro Ferraguti e all’operatore di 12 TV Parma, vittime di un grave episodio di aggressione mentre svolgevano il loro lavoro nel quartiere San Leonardo. Un gesto deplorevole che sottolinea quanto sia fondamentale tutelare chi svolge il mestiere di giornalista e garantire sicurezza nelle aree di cronaca. È imperativo che tutte le istituzioni si impegnino affinché episodi come questi non si ripetano, difendendo la libertà di informazione e il rispetto reciproco.

