Via Cornegliana smarrita la gattina Sleepy | l' appello per ritrovarla

Se hai visto Sleepy, ti chiediamo di aiutarci a ritrovarla: questa dolce gattina di due anni, smarrita nella zona di via Cornegliana a Piacenza, potrebbe essere ovunque. Con il suo manto grigio e bianco, è molto speciale e ha bisogno del nostro aiuto. La tua segnalazione può fare la differenza: insieme possiamo riportarla a casa sana e salva, perché nessuna famiglia dovrebbe perdere il proprio tesoro.

