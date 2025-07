Vertice in prefettura sul dissalatore mobile a Porto Empedocle Carmina | Non sarà operativo entro l' estate

La deputata Ida Carmina ha sottolineato l’importanza di trovare soluzioni efficaci per garantire l’approvvigionamento idrico della zona, rassicurando sulla prossima operatività del dissalatore mobile entro l’estate. In un contesto di crescente bisogno di risorse, l’impegno delle istituzioni si fa ancora più forte per assicurare un futuro più sicuro e sostenibile per Porto Empedocle.

Dopo un tavolo tecnico in prefettura dedicato ai dissalatori di Porto Empedocle, quello mobile in fase dei realizzazione e quello dismesso, la deputata nazionale Ida Carmina ha illustrato i punti chiave dell’incontro, ringraziando il prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, per la celerità con. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

