Vanno ripristinate le condizioni di sicurezza | Sinappe e Lega intervengono sulla tentata rivolta in carcere

Il rispetto delle norme di sicurezza e il benessere degli operatori sono fondamentali per garantire un ambiente penitenziario stabile e sicuro. Sinappe e Lega si uniscono nel solidarizzare con tutti coloro che hanno affrontato la tentata rivolta in carcere, sottolineando l’importanza di ripristinare immediatamente le condizioni di sicurezza necessarie. La tutela di chi lavora e la stabilità delle strutture devono essere prioritarie, affinché si possa garantire un sistema penitenziario più efficace e umano.

Plausi e solidarietà da parte del Sinappe a tutti gli operatori intervenuti per frenare la tentata rivolta in carcere. Un ringraziamento speciale arriva anche dal responsabile del dipartimento regionale Carceri e polizia penitenziaria della Lega, Luigi Frangione. Si chiede, però, di ripristinare. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

